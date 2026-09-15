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絵本の温もりはデジタルより紙

By 編集部

猛暑が和らぎ秋の気配を感じる季節。涼しさを感じながらの読書は至福である。昭和世代だから、もちろん手にするのは電子ブックではない。【...全文を読む】

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