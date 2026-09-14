トップコラム剣の心をたずねて（第４回）　草薙剣　窮地の日本武尊を救う
コラム

剣の心をたずねて（第４回）　草薙剣　窮地の日本武尊を救う

By 編集部

第12代景行（けいこう）天皇の第二皇子である日本武尊（ヤマトタケルノミコト）は、東国の平定（東征）へ向かう際、伊勢神宮（三重県）で草薙剣（くさなぎのつるぎ）を拝受した。この剣はのちに熱田神宮（愛知県）のご神体として祀（まつ）られるようになった。その歴史的背景をたどりながら、「三種の神器」の一つである剣が持つ意義を考察した。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
前の記事しなやかな再生文化　ブラジルから

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books
SENICHI AI
AI「スパイ防止法」Q&A

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2026 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »