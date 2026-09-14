トップコラム剣の心をたずねて（第４回） 草薙剣 窮地の日本武尊を救う コラム 剣の心をたずねて（第４回） 草薙剣 窮地の日本武尊を救う タグ会員向け剣の心をたずねて連載 2026年9月14日 14時30分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 第12代景行（けいこう）天皇の第二皇子である日本武尊（ヤマトタケルノミコト）は、東国の平定（東征）へ向かう際、伊勢神宮（三重県）で草薙剣（くさなぎのつるぎ）を拝受した。この剣はのちに熱田神宮（愛知県）のご神体として祀（まつ）られるようになった。その歴史的背景をたどりながら、「三種の神器」の一つである剣が持つ意義を考察した。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事しなやかな再生文化 ブラジルから 人気記事 コラム 「9・11」と「人間の心の闇」について コラム ８月11日「山の日」に想う コラム 散る桜の美学に自然の理あり コラム 歴史資料と真摯に向き合え【東風西風】 コラム 史実とフィクション【上昇気流】 コラム 「皇位」の安定継承 「女帝論」は順位を乱す コラム マルチ女性の運転術 韓国 コラム 【心をつむぐ】「チベット・ダンスに見る精神世界」 新着記事 コラム しなやかな再生文化 ブラジルから コラム 労働災害の盲点【上昇気流】 コラム 「9・11」と「人間の心の闇」について コラム ＡＩとどう付き合うか コラム いにしえの日本を考える（11） 現代の道徳教育とその変遷 価値観押し付けた修身 コラム 温暖化による変化【上昇気流】 コラム 「テロとの戦い」とジェノサイド【上昇気流】 コラム 基礎年金の改編【韓国紙】 TOP記事（全期間） コラム 【政界一喝】玉木氏は若者を一層覚醒させよ コラム 彬子殿下の日本美術愛【上昇気流】 コラム 名前を漢字で書けますか？ 韓国から コラム 心に響く琉球音階 コラム 沖縄の出生率が高いワケは？ コラム 【政界一喝】安倍派報道の屈辱に負けるな コラム 旧統一教会叩き「国際的介入で魔女狩り阻止を」国連ＮＧＯが３度目の報告書 コラム 新幹線「こだま」活用のすすめ 年末年始はストレスフリーで帰省を