トップコラム【連載】赫き群青 いま問い直す太平洋戦史（6３）レイテ沖海戦（上）レイテ湾目前〝栗田艦隊謎の反転〟戦略史家 東山恭三 コラム 【連載】赫き群青 いま問い直す太平洋戦史（6３）レイテ沖海戦（上）レイテ湾目前〝栗田艦隊謎の反転〟戦略史家 東山恭三 タグTOP NEWS2会員向け赫き群青 2026年9月4日 13時46分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 昭和19年10月17日、米軍がレイテ島東方沖に姿を現し、レイテ湾口近くのスルアン島に上陸、20日には比島攻略部隊主力がレイテ島への上陸を開始した。上陸部隊はマッカーサー南西太平洋方面軍司令官が指揮する第10、24軍団など総兵力20万２５００人。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事自殺を誘発する情報【韓国紙】 人気記事 コラム 心に響く琉球音階 コラム 謎の光の正体は？ コラム 【上昇気流】（2023年5月11日） コラム 国産高級ウール復活へ試み フランスから コラム 安倍晋三回顧展に思う、「保守分断」狙った銃弾【潮汐閑談】 コラム 「公共の福祉」を厳しく問う 【政界一喝】 コラム 少女犠牲を転機に教育正せ【政界一喝】 コラム 赫き群青 いま問い直す太平洋戦史（44）あゝラバウル海軍航空隊（上） 新着記事 コラム 自殺を誘発する情報【韓国紙】 コラム 彬子殿下の日本美術愛【上昇気流】 コラム 進む晩婚化・晩産化 コラム 夏山の遭難事故【上昇気流】 コラム 科学絵本『宇宙』に想う【上昇気流】 コラム 氷河が発する警鐘【上昇気流】 コラム 剣の心をたずねて（第３回）平国之剣 神武天皇を救い即位へ コラム 二輪王国、健在の日本ブランド ブラジルから TOP記事（全期間） コラム 【政界一喝】玉木氏は若者を一層覚醒させよ コラム 名前を漢字で書けますか？ 韓国から コラム 心に響く琉球音階 コラム 沖縄の出生率が高いワケは？ コラム 【政界一喝】安倍派報道の屈辱に負けるな コラム 旧統一教会叩き「国際的介入で魔女狩り阻止を」国連ＮＧＯが３度目の報告書 コラム 新幹線「こだま」活用のすすめ 年末年始はストレスフリーで帰省を コラム うちなータイムの原因は？