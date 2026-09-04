トップコラム【連載】赫き群青　いま問い直す太平洋戦史（6３）レイテ沖海戦（上）レイテ湾目前〝栗田艦隊謎の反転〟戦略史家 東山恭三
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【連載】赫き群青　いま問い直す太平洋戦史（6３）レイテ沖海戦（上）レイテ湾目前〝栗田艦隊謎の反転〟戦略史家 東山恭三

By 編集部

昭和19年10月17日、米軍がレイテ島東方沖に姿を現し、レイテ湾口近くのスルアン島に上陸、20日には比島攻略部隊主力がレイテ島への上陸を開始した。上陸部隊はマッカーサー南西太平洋方面軍司令官が指揮する第10、24軍団など総兵力20万２５００人。【...全文を読む】

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