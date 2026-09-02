夏山の遭難事故【上昇気流】

今年の夏も日本の山々で遭難事故が相次いだ。長野県の遭難情報を伝える「島崎三歩の『山岳通信』」によると、８月17日から23日までの１週間で８件の遭難事故があり、１人が死亡した

北アルプス 北穂高岳登山道

この死亡の事例は８月18日、４人グループが北アルプスの北穂高岳から涸沢に下山中、１人が南稜でスリップし、滑落して亡くなったというもの。８件の中では滑落と転倒が目立ち、さらに発病、その他が原因のものもある

長野県警の山岳安全対策課によると、今年１月１日から８月23日までの発生件数は２２５件で、遭難者数２５２人、死者34人。様態は滑落62人、転倒43人。これらで半数近くを占めている

転倒の場合、特に下山時に発生していて、スリップやバランスを崩すことで転ぶことが多く、濡れた岩で起こりやすい。年齢は50代、60代、70代に多く、足腰のトレーニング不足が要因だろうと思われる

遭難者数の背景には、それぞれの家族の事情が隠されている。気流子は半世紀も前の学生時代、体育会山岳部に所属していて、知人らから事故の話を聞く機会が多く、葬式や追悼会にも出席した

入部してある先輩から聞かされたのは前年に起きたＯＢの遭難事故。卒業した年、５月の連休に伯（ほう）耆（き）大山（だいせん）の岩壁を登った。だが、岩雪崩に遭遇して死亡。その後、母親が山岳部の部室に押し掛け、半狂乱で「息子を返せ」と叫んだという。母子家庭で一人息子だった。悲劇を防ぐには、日ごろのトレーニングや無理のない登山計画が求められる。