トップコラム剣の心をたずねて（第３回）平国之剣　神武天皇を救い即位へ
コラム

剣の心をたずねて（第３回）平国之剣　神武天皇を救い即位へ

By 編集部

　国譲り交渉で神威を表した韴霊剣（ふつのみたまのつるぎ）は、国家創建のため東方遠征をしていた神倭伊波礼毘古命（カムヤマトイワレビコノミコト）（後の初代・神武天皇）の命を救ったとされる。そのことから「平国之剣（くにむけのつるぎ）」とも言われる。神武天皇は、「恩剣」として宮中に祀（まつ）り、八紘一宇（はっこういちう）という平和国家実現の理念を掲げて国造りに着手したのである。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
前の記事二輪王国、健在の日本ブランド　ブラジルから

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books
SENICHI AI
AI「スパイ防止法」Q&A

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2026 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »