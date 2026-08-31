トップコラム剣の心をたずねて（第３回）平国之剣 神武天皇を救い即位へ コラム 剣の心をたずねて（第３回）平国之剣 神武天皇を救い即位へ タグ会員向け剣の心をたずねて連載 2026年8月31日 16時45分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 国譲り交渉で神威を表した韴霊剣（ふつのみたまのつるぎ）は、国家創建のため東方遠征をしていた神倭伊波礼毘古命（カムヤマトイワレビコノミコト）（後の初代・神武天皇）の命を救ったとされる。そのことから「平国之剣（くにむけのつるぎ）」とも言われる。神武天皇は、「恩剣」として宮中に祀（まつ）り、八紘一宇（はっこういちう）という平和国家実現の理念を掲げて国造りに着手したのである。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事二輪王国、健在の日本ブランド ブラジルから 人気記事 コラム むやみに長い会議【上昇気流】 コラム いにしえの日本を考える（９） 儒教とは何か？ 「神」より「人間」重視した孔子 コラム 核シェルターの備えを【上昇気流】 コラム 太宰府天満宮で御本殿大改修中【上昇気流】 コラム 出生者数減の三つの理由 フランスから コラム 良品ぞろい「べビーボックス」フィンランドから コラム 【上昇気流】（2023年3月6日） コラム 現金かカードか イスラエルから 新着記事 コラム 二輪王国、健在の日本ブランド ブラジルから コラム 地質図刊行から１５０年【上昇気流】 コラム 核シェルターの備えを【上昇気流】 コラム いにしえの日本を考える（９） 儒教とは何か？ 「神」より「人間」重視した孔子 コラム トロが生まれたすし屋【上昇気流】 コラム 暑さ対策に強い味方【上昇気流】 コラム ユネスコ最終審査の「韓紙」、まず原型の復元を コラム 観光地となった日本の山【上昇気流】 TOP記事（全期間） コラム 【政界一喝】玉木氏は若者を一層覚醒させよ コラム 名前を漢字で書けますか？ 韓国から コラム 心に響く琉球音階 コラム 沖縄の出生率が高いワケは？ コラム 【政界一喝】安倍派報道の屈辱に負けるな コラム 旧統一教会叩き「国際的介入で魔女狩り阻止を」国連ＮＧＯが３度目の報告書 コラム 新幹線「こだま」活用のすすめ 年末年始はストレスフリーで帰省を コラム うちなータイムの原因は？