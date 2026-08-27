ユネスコ最終審査の「韓紙」、まず原型の復元を

韓国政府が推進している「韓紙」のユネスコ人類無形文化遺産登録の審査が最終段階に入った。「韓紙製作の伝統知識と技術および文化的実践」の登録可否は、１００日後に迫った第21回無形遺産保護協約政府間委員会（中国アモイ）で決定される。韓紙の価値を世界に知らせる機会だ。ただし、登録が即、伝統と品質の保証書になるわけではない。

伝統韓紙を40年間研究し、（紙を滑らかにする）搗砧技術の特許を保有する金鎬石（キムホソク）画伯は今の韓紙は朝鮮時代の韓紙には及ばないとし、まず原型復元が先だと指摘してきた。輸入されたカジノキ（クワ科の植物）と現代化された工程で作った紙を高麗・朝鮮の高級韓紙と同じ伝統と見られるかという問いだ。政府はこれについて歴史資料と科学的検証で答えなければならない。

国家遺産庁国立文化遺産研究院は、２０１７年から「文化財復元用伝統韓紙の品質基準研究」を実施し、昨年には韓紙製作関連用語と定義をまとめた国家標準を制定した。しかし金画伯は、復元の目標となる朝鮮時代の韓紙を基準標本とせず、試作品からつくった基準は説得力が弱く、韓紙産業支援センターの分析結果によると、現在の最高品質の韓紙でさえ約２００年前の正祖（チョンジョ）（22代国王、在位１７７６～１８００年）直筆の手紙の韓紙より密度と耐折強度が低かったと主張する。この成果がユネスコ申請書にどのように反映されたのかは公開されなかった。

無形遺産は時代によって変わる生きている遺産だ。しかし「自然な変化」と「技術の断絶」は異なる。登録より実質復元が優先され、広報より検証が先であり、名誉より真実が先だ。登録は終わりではなくより大きい責任の始まりでなければならない。

（金鎬均〈キムホギュン〉全南大教授、韓国紙セゲイルボ８月20日付）