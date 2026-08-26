観光地となった日本の山【上昇気流】

山の雑誌「山と渓谷」（山と渓谷社）の９月号を手に取ってみた。「八ヶ岳」を特集し、テーマは「山小屋を訪ねて歩く」。山と山小屋をセットで取り上げ、かつて気流子が登った山々が新たな装いで紹介されていた

秋の空と八ヶ岳

何が変わったのだろうと思い、考えてみると、つまり山は観光地になったのだと思い当たる。「八ヶ岳はスイーツの宝庫」というページには高見石小屋のコケモモタルトをはじめ、各山小屋のスイーツが並んでいる

個性派カレーの紹介や、グルメニュースのコーナーもあり、山の景色を満喫するとともに、食べる楽しみも大きな要素だと伝える。山小屋で過ごす時間も宿泊者の喜びとなった

ページをめくるうちに、いつからか編集方針が変わっていたことに気付いた。１９７０年代から手に取ってきたが、その頃ページをにぎわしたヒマラヤなど海外登山の話題や、岩壁登攀（とうはん）の記録は消えた

この号では、深田久（きゅう）弥（や）と一緒に登ったという作家・横山厚夫さんのエッセー「来し方行く末」が連載中。深田といえば代表作『日本百名山』（新潮社）のほか、没後刊行された『ヒマラヤの高峰』（全３巻、白水社）があった]

彼の書斎「九山山房」を当時訪ねてきたのは、多くはヒマラヤ関係者。『日本百名山』が注目されるのは後のこと。現代では『ヒマラヤの高峰』を読む人は少ない。古書となった。この登山界の変化は社会の変化そのもの。装備は「ギア」と呼ばれ、困難さは山の概念から消えた。