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９月１日は子供の自殺が多発

By 編集部

９月初めは新学期の始まる時期。約40日の夏休みが終わり、学校が始まると、夏休みの宿題の未提出、生活リズムの変化、体調の異変、いじめなどを含めた学校での人間関係、進学を巡る保護者や先生との方向性の違いなどさまざまな問題が児童・生徒の肩にのしかかってくる。【...全文を読む】

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