トップコラム９月１日は子供の自殺が多発 コラム ９月１日は子供の自殺が多発 タグ会員向け明日へのノート 2026年8月25日 14時30分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint ９月初めは新学期の始まる時期。約40日の夏休みが終わり、学校が始まると、夏休みの宿題の未提出、生活リズムの変化、体調の異変、いじめなどを含めた学校での人間関係、進学を巡る保護者や先生との方向性の違いなどさまざまな問題が児童・生徒の肩にのしかかってくる。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事温暖化対策で日本の技術に期待【上昇気流】次の記事ぶらり地形散歩の勧め【上昇気流】 人気記事 コラム 「遺憾砲」の威力【上昇気流】 コラム 心に響く琉球音階 コラム 沖縄県民のユタ信仰 コラム 宮古島の漁師が無償で捜索協力 コラム 広島の平和への祈り コラム 米兵驚きの戦場用サウナ フィンランドから コラム 【上昇気流】（2023年5月24日） コラム 謎の光の正体は？ 新着記事 コラム ぶらり地形散歩の勧め【上昇気流】 コラム 温暖化対策で日本の技術に期待【上昇気流】 コラム 高過ぎる医療費にめまい 米国から コラム 野球少年が減少【上昇気流】 コラム 細川元首相の高市批判【上昇気流】 コラム いにしえの日本を考える（８）日本儒学 日本人のための処世訓 コラム Ａ級グルメ屋台 タイから コラム 脚気を巡る陸軍と海軍【上昇気流】 TOP記事（全期間） コラム 【政界一喝】玉木氏は若者を一層覚醒させよ コラム 名前を漢字で書けますか？ 韓国から コラム 心に響く琉球音階 コラム 【政界一喝】安倍派報道の屈辱に負けるな コラム 沖縄の出生率が高いワケは？ コラム 旧統一教会叩き「国際的介入で魔女狩り阻止を」国連ＮＧＯが３度目の報告書 コラム 新幹線「こだま」活用のすすめ 年末年始はストレスフリーで帰省を コラム うちなータイムの原因は？