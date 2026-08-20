明日香村の変わらぬ風景【上昇気流】

「飛鳥・藤原の宮（きゅう）都（と）」が国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界文化遺産に登録された奈良県明日香村を三十数年ぶりに訪ねた。キトラ古墳や高松塚古墳を巡ったが、これらの遺跡が点在する田園の風景は変わっていなかった

高松塚古墳。世界文化遺産に登録される見通しとなった、飛鳥時代の遺跡群「飛鳥・藤原の宮都」の構成資産のひとつ＝５月２９日、奈良県明日香村（時事）

１９７２年、高松塚で「飛鳥美人」などを描いた極彩色の壁画が発見され、空前の飛鳥ブームが起きる。80年には明日香法（明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法）が施行された。変わらない風景はそのおかげである

この法律は、24・１平方キロの村全域を特別保存地区として、建物の新築、増改築、屋外広告物の表示などは県知事の許可を義務付け、現状の変更は著しく制限された。それによって遺跡や鼠（ねずみ）色の瓦屋根と白壁の農家などが点在する長（のど）閑（か）な風景が保たれたのだ

しかし、自宅の増改築も店舗の進出も難しい。90年には７３６３人だった人口も、現在５０００人弱にまで減っており、減少率は奈良県の平均を上回っている

過疎化がさらに進めば、歴史的な景観の保存が困難になる可能性もある。青々とした水田も、農家の働き手がいなくなったら消えてしまう。白壁の家も廃屋となる

世界遺産登録を、歴史的風土の保存と地域振興を両立させる新たな青写真を描く契機とすべきだろう。若い人の就農や移住をサポートする取り組みも続けられているが、古代国家発祥の地で農業を営む夢とロマンをもっとアピールしてもいいのではないか。