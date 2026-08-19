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真夏の車内トラブル【上昇気流】

By 編集部

　ドライブに出掛け、日向の駐車場に車を置いて用事を済ませる。戻って来て車のドアを開けると、中は猛烈な熱気で入れない。強烈な陽光を浴びていると車内は50度以上になる

駐車場に駐車中のたくさんの自動車
駐車場に駐車中のたくさんの自動車

　駐車した際、日向と屋内とで上昇する車内温度の違いをテストした報告がある。日本自動車連盟（ＪＡＦ）の機関誌「ジャフメイト２０２６夏」に掲載されたＪＡＦユーザーテストで、日向ではエンジンを切って10分後に39・４度に。90分後には53度を記録

　一方、屋内の場合、10分後に29・２度、90分後に32・９度に。また冷房の利いた車内でも脱水症状や熱中症になることがあり、読者アンケートの１・４％、１４０１人が「ある」と答えた

　全体で９万８３６４件の回答があったが、灼熱の車内ではトラブルが多く、ランキング形式で体験談を紹介。１位はスマートフォンで、ダッシュボードに固定してカーナビ代わりに使っていたら「高熱注意」の表示が出て冷えるまで使えなくなったというもの

　２位はレシートの印字が高温で消えたというもの。そのために割引券が使えなかったり、駐車料金の精算ができなかったりした。３位はドライブレコーダーで、メモリーカードを認識しなくなったというもの

　その他ＥＴＣカードが読み込めなくなった、ハンドルやシートベルトの金具に触れて火傷をしたなど、まさかの事態が。結局は、車内にはなるべく物を残さないのが安全という結論だ。炎天下ではサンシェードを付けて温度の上昇を防ぐことも忘れずに。

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