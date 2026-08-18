「縄文海進」と千葉豪雨【上昇気流】

全国一、平均標高が低い都道府県は？ そう問われると、島嶼（とうしょ）の沖縄県が思い浮かぶが、正解は千葉県だ（45メートル）。沖縄県（82メートル）のほぼ半分。最も高い長野県（１１３２メートル）とは比べるべくもない。房総半島南部の隆起地域は３００メートルほどで、最高峰の愛（あた）宕（ご）山（やま）は４０８メートル。低山に属する

温暖で海面が高かった「縄文海進」（約７０００年前）の頃、千葉県は島だった。当時の「海と陸の分布図」を見ると、下総の佐倉市は海岸地帯で、海は印旛沼から柏市の手賀沼に向けて北西に広がり、千葉市や船橋市の大半は海中に没している

先週、線状降水帯が千葉県を襲った。太平洋で巻き上げられた水蒸気が山で遮られることなく北進し、大量の雨を降らせ被害をもたらした。その内水氾濫の広さに驚き、つい縄文海進の地図と見比べ、千葉の先史に思いを馳（は）せた

房総には約77万年前の地層で、地質時代を示す「チバニアン」の由来となった「千葉セクション」がある。貝塚の数は全国の２割に当たる約５００。古墳は１万２０００基以上で、このうち大和王権に由来する前方後円墳は全国一多い７００基を超す

「君さらず 袖しが浦に立つ波の その面影をみるぞ悲しき」。日本（やまと）武（たけるの）尊（みこと）が東征の折、相模から上総に渡ろうとした際に犠牲となった后（きさき）の弟（おと）橘（たちばな）媛（ひめ）を偲（しの）んで詠んだ。「君さらず」は君津市、木更津市、「袖しが浦」は袖ケ浦市の地名の由来とされる

千葉県豪雨災害の悲しみもまた、越えていかねばならない。復興支援の輪を広げたい。