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外来生物による文化侵略

By 編集部

特定外来生物と言えば、アカミミガメやヒアリが知られている。ここ数年、関東圏を中心に大繁殖しているのがクビアカツヤカミキリ。サクラやウメやモモの樹木を枯らす厄介者だ。【...全文を読む】

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