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自衛官志望者は「金の卵」

By 編集部

お盆が近いこの時期になると、毎年、仏様に線香を手向けに親戚を訪れる。数日前、訪問した時、ご主人が「今年、自衛隊に入った孫の配属先が決まった」と喜んでいた。今年春、高校を卒業したお孫さんが基礎訓練期間を終えたのだ。【...全文を読む】

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