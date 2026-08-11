トップコラム自衛官志望者は「金の卵」 コラム 自衛官志望者は「金の卵」 タグ会員向け明日へのノート自衛隊 2026年8月11日 15時52分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint お盆が近いこの時期になると、毎年、仏様に線香を手向けに親戚を訪れる。数日前、訪問した時、ご主人が「今年、自衛隊に入った孫の配属先が決まった」と喜んでいた。今年春、高校を卒業したお孫さんが基礎訓練期間を終えたのだ。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事地下シェルター拡充を急げ【上昇気流】次の記事マニフェスト選挙の教訓【上昇気流】 人気記事 コラム 媚中勢力を封じよ【政界一喝】 コラム 米兵驚きの戦場用サウナ フィンランドから コラム 心に響く琉球音階 コラム 【上昇気流】（2023年5月11日） コラム 共産党の政治資金「疑惑」【上昇気流】 コラム 広島の平和への祈り コラム 【上昇気流】（2023年5月24日） コラム 四股の美しい安青錦を見たい 新着記事 コラム マニフェスト選挙の教訓【上昇気流】 コラム 地下シェルター拡充を急げ【上昇気流】 コラム 【剣の心をたずねて】（第２回） 韴霊剣 忠誠、武勇、平和を尊ぶ コラム 竜巻対処に避難訓練と地下室 米国から コラム 数学の難問でＡＩに誤り【上昇気流】 コラム 戦死者に助けられる【上昇気流】 コラム いにしえの日本を考える（６）日本仏教の本来の姿 生きる希望と死を受け入れる道 コラム 金貨をくわえたティラピア ベトナムから TOP記事（全期間） コラム 【政界一喝】玉木氏は若者を一層覚醒させよ コラム 名前を漢字で書けますか？ 韓国から コラム 心に響く琉球音階 コラム 【政界一喝】安倍派報道の屈辱に負けるな コラム 沖縄の出生率が高いワケは？ コラム 旧統一教会叩き「国際的介入で魔女狩り阻止を」国連ＮＧＯが３度目の報告書 コラム 新幹線「こだま」活用のすすめ 年末年始はストレスフリーで帰省を コラム うちなータイムの原因は？