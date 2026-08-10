トップコラム【剣の心をたずねて】（第２回） 韴霊剣　忠誠、武勇、平和を尊ぶ
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【剣の心をたずねて】（第２回） 韴霊剣　忠誠、武勇、平和を尊ぶ

By 編集部

　「神代の霊剣」と呼ばれ、日本建国に関わる重要な剣（つるぎ）には、先回触れた天叢雲剣（あめのむらくものつるぎ）（草薙剣〈くさなぎのつるぎ〉）の他に、韴霊剣（ふつのみたまのつるぎ）がある。これらを「日本の二大霊剣」とも言う。今回は、韴霊剣が「国譲り神話」で果たした役割や意義について触れたい。【...全文を読む】

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