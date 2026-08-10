トップコラム【剣の心をたずねて】（第２回） 韴霊剣 忠誠、武勇、平和を尊ぶ コラム 【剣の心をたずねて】（第２回） 韴霊剣 忠誠、武勇、平和を尊ぶ タグ会員向け剣の心をたずねて 2026年8月10日 18時30分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 「神代の霊剣」と呼ばれ、日本建国に関わる重要な剣（つるぎ）には、先回触れた天叢雲剣（あめのむらくものつるぎ）（草薙剣〈くさなぎのつるぎ〉）の他に、韴霊剣（ふつのみたまのつるぎ）がある。これらを「日本の二大霊剣」とも言う。今回は、韴霊剣が「国譲り神話」で果たした役割や意義について触れたい。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事竜巻対処に避難訓練と地下室 米国から次の記事地下シェルター拡充を急げ【上昇気流】 人気記事 コラム 銃社会のリスク タイから コラム 名前を漢字で書けますか？ 韓国から アジア・オセアニア タイ・カンボジア紛争から１年 したたかな両国の指導者、ナショナリズムの高揚図る コラム 沖縄の出生率が高いワケは？ コラム 金貨をくわえたティラピア ベトナムから コラム 【政界一喝】玉木氏は若者を一層覚醒させよ コラム 台湾で祭られる日本人の神々【上昇気流】 コラム 蝉たちの沈黙 新着記事 コラム 地下シェルター拡充を急げ【上昇気流】 コラム 竜巻対処に避難訓練と地下室 米国から コラム 数学の難問でＡＩに誤り【上昇気流】 コラム 戦死者に助けられる【上昇気流】 コラム いにしえの日本を考える（６）日本仏教の本来の姿 生きる希望と死を受け入れる道 コラム 金貨をくわえたティラピア ベトナムから コラム キノコと家の盛衰【上昇気流】 コラム 「親族特例」論議【韓国紙】 TOP記事（全期間） コラム 【政界一喝】玉木氏は若者を一層覚醒させよ コラム 名前を漢字で書けますか？ 韓国から コラム 心に響く琉球音階 コラム 【政界一喝】安倍派報道の屈辱に負けるな コラム 沖縄の出生率が高いワケは？ コラム 旧統一教会叩き「国際的介入で魔女狩り阻止を」国連ＮＧＯが３度目の報告書 コラム 新幹線「こだま」活用のすすめ 年末年始はストレスフリーで帰省を コラム うちなータイムの原因は？