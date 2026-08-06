神殿崩壊を嘆く日　イスラエルから

今年の７月23日は、エルサレム神殿の崩壊や数々の災難を嘆き悲しむ「ティシャベアブ」（ユダヤ暦アブ月の９日）だった。ユダヤ人たちが１日断食するので、エルサレム市内の多くの店は閉まっていた。

７月23日、エルサレム旧市街の「嘆きの壁（西の壁）」で、ティシャベアブの祈りを捧げるユダヤ教徒 （ＥＰＡ時事）

公共の交通機関は通常どおり動いている。行きつけのコーヒー店は開いていたが、飲食サービスは禁じられているというので、コーヒー豆だけ買って帰った。

紀元前５８６年のこの日、ソロモン王によって建てられた第１神殿が、バビロンの王ネブカドネザル２世によって破壊された。バビロン捕囚から帰還したユダヤ人によって建てられた第２神殿は紀元70年のこの日、ローマ軍のティトゥス将軍によって破壊された。そして、多くのユダヤ人が世界各地へ散らばっていった。

敬虔（けいけん）なユダヤ教徒はこの日、飲食を一切絶ち、エルサレム旧市街にあるユダヤ教の聖地「嘆きの壁（西の壁）」やシナゴーグ（ユダヤ教礼拝所）で、預言者エレミヤによって書かれたとされる哀歌を朗読する。また、歴史的な悲しみに意識を向けさせるため、体を洗うこと、革製の靴やサンダルを履くこと、オイルやクリームの使用、夫婦間の性交渉が禁じられている。

ユダヤ人たちは、神殿崩壊の理由を、殺人や不道徳、偶像崇拝などの罪を犯したからだと考える。かつて神殿があった「神殿の丘」には、数千人のユダヤ教徒が訪れ、祈りをささげた。

エルサレムは現在、着実に再建されている。市内は高層ビルの建設ラッシュだ。（Ｍ）

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