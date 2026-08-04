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四股の美しい安青錦を見たい

By 編集部

先月26日に千秋楽を迎えた大相撲名古屋場所は、三つどもえの優勝決定戦を制した関脇安青錦が３度目の優勝を飾った。カド番だった夏場所は左足首のケガで全休し、名古屋場所も８日目に左足親指を負傷する試練の中でも、「我慢強く自分らしい相撲」を取って大関返り咲きを果たしたのだ。【...全文を読む】

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