罪のない「秘密基地」【上昇気流】

テレビの中継で夏休みの過ごし方を聞かれた子供が「秘密基地を作って遊んだ」と元気に答える。リポーターが「へえ、どんな秘密基地？」と尋ねると「秘密基地だから、秘密」とかわしたのには笑ってしまった。

山育ちの気流子も竹や木の枝などで「秘密基地」を作った思い出があるが、あの時の“自分の城”といった軽い興奮が蘇（よみがえ）った。子供時代の遊びにおける通過儀礼のようなもので、ほのぼの感があった。

とはいえ、それも時代様相の変化でただ懐かしむわけにはいかなくなった。山中で行方不明になったらどうするとか、クマが出没するかもしれないので危険だなどという心配も杞憂（きゆう）ではなくなってきた。冒険の楽しさより安全性が世の尺度だ。

「秘密基地」と言えば子供だけではない。今は在宅勤務も珍しくないが、サラリーマンが仕事を終えて自宅に帰る途中、自分だけのウサを晴らす場所でもあった。それが行きつけの酒場や趣味の店だったりしたわけだ。

特に高度成長期の日本では「モーレツ社員」という言葉もあったほどで、そのストレスも半端ではなかったろう。秘密基地という“隠れ家”でいったんその日のいろいろな感情を落ち着かせ、垢（あか）を落とす。

その意味では、家にそのまま持ち込まないことで“家庭円満”の効用もあったかもしれない。いや、体のいい言い訳かも。もっとも、日本の隙をうかがう隣国の軍事秘密基地とは違って“罪”はないだろう。