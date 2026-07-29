トップコラム人生行き詰まった時は基本に コラム 人生行き詰まった時は基本に タグ会員向け明日へのノート 2026年7月29日 16時22分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 人生において、社会生活において、仕事において、眼前の行き詰まった状況で困った時に思い出すのは「基本に立ち返れ」という言葉だ。迷いや混乱、慣れや慢心によって目的や価値観を見失った時に原点に戻って考え直す姿勢を示す表現である。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事光彩を放つ「歴史」とは【上昇気流】次の記事ビバルディと「四季」【上昇気流】 人気記事 コラム 広島の平和への祈り コラム 心に響く琉球音階 コラム 新たな防災気象情報【上昇気流】 コラム 【上昇気流】（2023年5月20日） コラム 沖縄県民のユタ信仰 コラム 園児の声消えた幼稚園 コラム 【政界一喝】安倍派報道の屈辱に負けるな コラム 謎の光の正体は？ 新着記事 コラム ビバルディと「四季」【上昇気流】 コラム 光彩を放つ「歴史」とは【上昇気流】 コラム 駅での飲酒禁止令に賛否 ドイツから コラム 老後の居場所を持つ幸せ コラム 安倍元首相と李登輝元総統の絆【上昇気流】 コラム ＡＩデータセンター巡る攻防 米国から コラム 恩賜賞に女性科学者【上昇気流】 コラム 「神の目」欲しいＷ杯【上昇気流】 TOP記事（全期間） コラム 【政界一喝】玉木氏は若者を一層覚醒させよ コラム 名前を漢字で書けますか？ 韓国から コラム 心に響く琉球音階 コラム 【政界一喝】安倍派報道の屈辱に負けるな コラム 沖縄の出生率が高いワケは？ コラム 旧統一教会叩き「国際的介入で魔女狩り阻止を」国連ＮＧＯが３度目の報告書 コラム 新幹線「こだま」活用のすすめ 年末年始はストレスフリーで帰省を コラム うちなータイムの原因は？