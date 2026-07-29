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人生行き詰まった時は基本に

By 編集部

人生において、社会生活において、仕事において、眼前の行き詰まった状況で困った時に思い出すのは「基本に立ち返れ」という言葉だ。迷いや混乱、慣れや慢心によって目的や価値観を見失った時に原点に戻って考え直す姿勢を示す表現である。【...全文を読む】

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