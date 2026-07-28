老後の居場所を持つ幸せ

梅雨の晴れ間、長野県の入笠山（にゅうかさやま）に夏花を見に出掛けた。７月を迎えたゴンドラ山頂駅の山野草公園は青々とした夏模様に変わっていた。

入笠山の花畑の風景

花の百名山とあって、ノハナショウブ、ノアザミ、キバナノヤマオダマキ、ヤナギラン、シモツケソウ、クガイソウ、ヤマホタルブクロ……。夏花が次々と花茎を伸ばし、咲き始めていた。

この日、下界は35℃超え。標高１８００㍍、21℃の入笠高原は別天地だ。

山野草公園では登山靴にエプロン姿のおばあちゃんが１人で草取りに汗を流していた。高原とはいえ夏の日差しは強い。熱中症になりはしないか。思わず声を掛けた。

「山が好き、入笠山が好き、そして花が好き。すてきな花を見ていただきたくて、雑草取りや花の管理をしているのよ」

入笠山に通い始めて19年、花の話題になると話が止まらない。この場所が楽しくて仕方がない様子が伝わってきた。四季折々の花々と触れ合い、訪れた登山者と花談議。85歳の今も車を運転し、好きな時間に来て花の手入れをして帰るという。

都会暮らしの高齢者から見れば、これほど贅沢（ぜいたく）な過ごし方はない。

梅雨と夏の狭間（はざま）、入笠湿原は紫のノハナショウブの花が見頃を迎えていた。涼しげな風景だ。この日は湿原を後に入笠山山頂から大阿原湿原まで足を延ばした。

誰もいない湿原の木道を歩いているとカメラを担いだ高齢者と出会った。希少種の蛾（が）を探しに毎週ここに来るという愛好家だった。

ボランティアであれ趣味であれ、好きなことで地域に恩返しをする。老後の確かな居場所を持つ人は幸せだ。

「置かれた場所で咲きなさい」。年を重ねるごとにこの言葉が心に沁（し）みる。（光）