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養殖魚に欠ける季節感【上昇気流】

By 編集部

　関東甲信の梅雨明けが宣言された。これからもっと暑くなるのかと身構える人もいるだろう。そんな中でウナギが例年より安値というのは、ささやかではあるが朗報だ

ウナギの養殖
ウナギの養殖

　安値の原因は、ずっと不漁だったシラスウナギが昨年豊漁だったことだ。ウナギ養殖は、海で取れたシラスウナギを１年ほどかけ成魚にして出荷する。中東情勢などの影響で養殖にかかる費用は高くなっているが、シラスウナギの安値はそれをカバーして余りあるようだ

　卵から人工孵化（ふか）させた「完全養殖」のウナギが５月に山田水産（大分県）から試験販売されたが、まだ安値には結び付かないようだ。それでも安定的に稚魚が確保される意味は大きい

　今やクロマグロやヒラメ、ノドグロ（アカムツ）などの完全養殖に成功している。しかし、ＦＡＯ（国連食糧農業機関）によると、２０２１年の世界の漁獲量のうち養殖が占める割合は57・７％であるのに対し、日本は24・１％とその半分にも満たない。海で取った方が早いというのもあるだろうし、何より日本人は魚の味にうるさい。天然物への信仰のようなものもある

　養殖魚が増えれば確かに安定的な供給が可能になる。しかし、自然の命をいただいているという感じが薄れるのは否めない。季節感となるとなおさらだ

　気流子が住む神奈川県のスーパーで最近、今が旬のイサキを見掛けた。地方に行けば、定置網で取れる魚も季節ごとに変化するので、スーパーで季節感が味わえる。島国の特権だろう。

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