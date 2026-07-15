太宰治の献呈署名本【上昇気流】

作家が自分の書いた本に署名して友人・知人に贈るという行為は、明治30年代後半からのもので、海外からの影響によるものだという。夏目漱石も、それまでは署名せず、ただ差し出すだけだったと大正３（１９１４）年に書いている

近代文学の初版本・署名本収集家の川島幸希さんが、現在、東京・三鷹市美術ギャラリーの太宰治展示室で開かれている「太宰治 署名本の魅力」で解説。献呈署名本は作家の人間関係や出版事情を伝える手掛かりになるという

太宰の場合、第１創作集『晩年』に集中していて、それ以降はまれになる。その理由は、版元から寄贈先に直接送本したからだという。しかも『晩年』では相手を挑発するような献辞が多く見られた

展示室で紹介されているのはそれらの実物。「あざむかれることのたのしさ」と記したのは那須辰造宛て。非礼無礼を承知で書かれたストレートな表現だが、友人の那須に腹を立てた様子はなかった

『駈込み訴え』に添えられた署名箋には「汝を愛し 汝を憎む」と記されている。この言葉は『津軽』に登場するもので、故郷への感情を表していた。『晩年』の署名本が12点、『晩年』以外の署名本が21点

そのほかに太宰宛ての署名本が３点ある。贈呈された本の多くは他人に進呈してしまって、残らなかったという。感心するのは太宰の書いた文字の美しさだ。文章を大切にすると同時に、文字を大切にした人だったことが分かる。８月２日まで。