園児の声消えた幼稚園

人口減少が深刻化する中、筆者が住む千葉県市川市は微増し約50万人を保っている。東京に隣接し、都内への通勤に便利な地域だからなのだろう。

春の花と幼稚園（イメージ写真）

ところが、市内に６カ所ある公立幼稚園のうち２カ所が今年３月末で閉園した。自宅近くの幼稚園もその一つ。園児たちの歓声が聞こえていた園舎は静まり返り、園庭は雑草が生え荒れている。

市全体の人口は減っていないのに、子供の数が激減しているのだ。市の資料では、この幼稚園は令和５年５月時点で、定員１４０人に対し、入園者は37人だけだった。静かになった園舎とは逆ににぎわうのは喫茶店だ。近所のおばあさんたちが毎日〝女子トーク〟の花を咲かせている。

市の人口は昭和40～50年代にかけて急増した。閉園した幼稚園も昭和46年に開園している。地下鉄駅から歩いて５分と便利な立地だったこともあって、存続のための署名活動が行われたが、入園者の激減には勝てなかった。

筆者の知り合いの息子さんが広島市に住んでいる。昨年、お子さんが生まれたことから、自宅新築のために土地を購入した。その土地を選んだのは近くに保育園があり、子育てに便利だというのが理由の一つだった。しかし、新築工事に取りかかる間際になって、保育園の閉鎖が決まり、計画に狂いが生じてしまったという。

都市部でさえ、この状況なのだから、農村部の少子高齢化はさらに深刻だ。父の七回忌のため、東北地方にある実家に帰った。農家の後を継ぐ甥（おい）の子供は小６と小１の娘２人。スクールバスで登下校するが、その地域でバスを利用するのはその姉妹だけだという。

甥の奥さんが勤めていた、地元の有名菓子店が昨年閉店した。売り上げが落ちたのはやはり人口減少の影響である。（森）