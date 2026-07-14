ツバメの集団防御戦略【上昇気流】

「ツピー、ツピー」という鳴き声が空から降ってきた。それも１羽や２羽ではない。大合唱なのだ。見上げると、40羽はいるだろうか、ツバメの群れだった。地方都市の郊外での出来事である

近くにある巣を見守る親ツバメ

ツバメは日頃、単独で飛んでいる。それがこの集団だ。南に渡るために集まったのか。いや、それには季節が早過ぎる。そのような思いを巡らせていると、１羽が屋根の軒先へ急降下してきた。身をひるがえして上昇すると、別の１羽がまた急降下……

軒先を見ると、なんと鷹（たか）が止まっていた。どうやら巣立ち前のヒナを狙っているようだ。ツバメはその鷹に体当たりするかのように接近し、威嚇していたのである。その波状攻撃に鷹はたまらず飛び去った

「ツピー」は警戒のサインで、それに応じて周辺からツバメが大集合し、鷹を追い払ったのだ。日頃、餌の虫を探して飛び回るさまは〝個人プレー〟の極みに見えるが、こと有事では「集団」で身を挺（てい）して仲間を守る。見事なまでの防御行動に感じ入った

動物に関する情報サイト「アニラボ」によれば、外敵から身を守る防御手段はツバメのような「数の力で外敵を撃退する集団行動」のほか、「甲羅や外殻などで鉄壁の防御」（アルマジロやカメ）や「匂いで敵を追い払う戦略」（スカンク）など多岐にわたる

残念なことに「平和を唱えていれば平和になる」という平和念仏戦略はどこにもなかった。それは人間社会の「幻想」だとツバメに笑われそうだ。