富士信仰の遺産を次代に

富士山の山開き初日、吉田口５合目には多くの外国人の姿があった。円安効果もあって、吉田口から入山する登山者の４割は訪日外国人という。

夏山シーズンを迎え、富士山が７月１日に山開き。登山期間は８月２６日まで（富士山８合目付近）（時事）

山と登山者を守るために山梨、静岡両県は入山料を徴収。軽装登山などのマナー違反防止を徹底し、危険な弾丸登山を禁止するなど、「登山規制」を実施したことで２０２５年の登山者数はほぼ前年並みの20万人に抑えられている。特に弾丸登山が減り、遭難者の数は激減した。それでも短い夏の開山期に20万人もの人が来ればトラブルは避けられない。

外国人登山者のマナー違反が問題となるのも、山に対する向き合い方、考え方が日本人とは違うからだろう。欧米人にとって山は征服する対象であって、御神体として拝む対象ではない。だから、平気でごみを置き捨てにしたり、心の準備なく観光登山の感覚で気軽に登ったりする。

富士山が世界文化遺産に登録された理由は富士山そのものというより、山を信仰の対象とする日本独自の山岳信仰の伝統文化が評価されたことにある。そう考えると、スポーツ登山、観光登山の延長で日本一の富士山に登るだけでは文化遺産としての富士山の価値はなかなか伝わらない。

先日、山梨県富士吉田市の北口本宮冨士浅間神社の開山前夜祭に参加する機会があった。日本人に交じり、白装束に身を包み神事を神妙に見守る外国人観光客がいた。そこには日本独自の信仰文化を理解しようとする、まなざしがあった。山麓の北口本宮冨士浅間神社で参拝し、そこから古（いにしえ）の修験者の道を時間をかけて登れば富士登山の質はまったく違ったものになる。

世界文化遺産登録から13年が経過した。富士講や御師の数は激減している。富士信仰の遺産を次代につなげる夏としたい。（光）