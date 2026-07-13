【剣の心をたずねて】（第１回）　「三種の神器」継承される皇国の伝統　現存する鏡、勾玉、剣

「古事記」「日本書紀」に描かれた神話の時代（神代（かみよ））、日本は細戈千足（くわしほこちだる）の国と言われた。剣や刀、矛（ほこ）、槍（やり）、弓など多くの武器が備わった国であるという美称だ。中でも、正統な皇位の象徴として、建国以来、継承されてきた「三種の神器」の一つが「剣（つるぎ）」であるように、剣は日本民族の生命となり、道をつくり、鍛錬を経ながら魂を育んできた。天孫降臨、建国と「神代の霊剣」との深い関係を辿（たど）り、武士道の起こりに触れ、室町から江戸時代にかけて誕生した代表的な剣術古流の人物や理念を紹介。神器の「剣」が根底に持つ秩序や平和を愛する心がどう受け継がれ、「交剣知愛（こうけんちあい）」を尊ぶ今日の剣道が明治時代以降どのように変遷してきたか、ルポを交えて連載する。

（石倉 健）

初代の神武天皇から今日の第１２６代今上天皇に至るまで、即位の際、「三種の神器」が継承されてきた。三種とは、鏡、勾玉（まがたま）、剣で、すべて現存する。鏡は三重県の伊勢神宮、勾玉は皇居、剣は愛知県の熱田神宮にそれぞれ本体が奉安されている。鏡は公明正大（こうめいせいだい）の威徳を、勾玉は仁愛の徳を、剣は公明正大と仁愛を実行すべき意思を象徴するとされてきた。

「古事記」や「日本書紀」にはさまざまな剣や矛などが登場するが、天孫降臨や建国に関わる「霊剣」のうち、天叢雲剣（あめのむらくものつるぎ）、または草薙剣（くさなぎのつるぎ）と称される剣こそ、「三種の神器」の一つとして尊ばれてきた剣なのである。

名鉄名古屋駅から８分ほど名鉄名古屋本線に乗ると、熱田（あつた）神宮が眼前に広がる神宮前駅に着く。横断歩道を一つ渡って境内に入り、神話の息づく杜（もり）を10分ほど歩くと本宮が見えてくる。草薙剣をご神体として祀（まつ）り、西暦１１３年に創建された。老若男女の参拝客が後を絶たない。約６０００点を収蔵する宝物館には、刀剣類が特に多い。館内は薄暗く、陳列された数々の名刀は光でライトアップされて美しく落ち着いた雰囲気が漂っていた。

「三種の神器」の一つである草薙剣（くさなぎのつるぎ）をご神体として祀る熱田神宮＝愛知県名古屋市

草薙館では、実際に手に触れ、重さを実感できる本物の刀や脇指（わきざし）がある。長さ３㍍を超える「太郎太刀（たろうたち）」（模造刀）は、重さが実物と同じ約10㌔もあり、重心をどこに置くか即断できず簡単に持ち上げられなかった。毎年６月５日、剣を称（たた）える「熱田まつり」が開催される。ただ、草薙剣は、歴代天皇をはじめ、誰も見ることができず、最も神聖な場所とされる本殿に祀られているという。

この神剣は、高天原（たかまがはら）を支配していた天照大神（アマテラスオオミカミ）の弟に当たる須佐之男命（素戔嗚尊〈スサノオノミコト〉）が、出雲国（いずものくに）（今の島根県）で倒した八岐大蛇（ヤマタノオロチ）の尾から出てきたものとされる。頭が八つもある大蛇が毎年来て、娘をさらっていくのを嘆き悲しむ老夫婦を助けるため、強い酒を飲ませて酔わせ十握剣（とつかのつるぎ）で殺してしまう神話だ。大蛇のいる所に雲が常に漂っていたことから、天叢雲剣と呼ばれた。

「古事記」には「須佐之男命は大蛇の中から出てきた大刀を取り、不思議なものだと思い、天照大神に献上した」とある。天照大神は、孫の瓊瓊杵尊（ニニギノミコト）に地上を治めるよう命じた、いわゆる天孫降臨の際、献上されたその剣を再び地上に天の権威をもって鏡、勾玉と共に持たせた。この「三種の神器」の持つ神聖性こそが初代・神武天皇の即位は天来のものであることの証しであり、天照大神が皇祖神（こうそしん）となる根拠となっているのである。

そして、神武天皇以来、新たに天皇が即位する際、最も重要な行事として執り行われてきたのが、「三種の神器」の引き継ぎの儀式だった。令和元年（２０１９年）５月１日、「剣璽等承継（けんじとうしょうけい）の儀」が行われ、退位された明仁（あきひと）上皇陛下から今上天皇に天皇の地位が受け継がれた。「三種の神器」のうち、鏡は宮中三殿の賢所（かしこどころ）のご神体となっているため、この儀式では動かさず、剣と勾玉（璽（じ））などが継承されたのである。

次回は、天孫降臨が果たされ、天照大神の主権が天地共に確立された前段には「国譲（くにゆず）り」の神話があることを紹介し、大国主命（オオクニヌシノミコト）に地の主権譲渡を承諾させた日本神話最強の武神・武甕槌大神（タケミカヅチノオオカミ）が帯刀していた「韴霊剣」（ふつのみたまのつるぎ）に触れる。