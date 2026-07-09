ＦＷフォスター選手の軌跡　南アフリカ

南アフリカ代表が、自国開催だった２０１０年大会以来、16年ぶり４度目のワールドカップ（Ｗ杯）出場を果たした。１次リーグを突破したが、その後決勝トーナメントの１回戦でカナダに敗れ、大会を去った。

予選を通じて得点を重ねたのが、エースストライカーのライル・フォスター選手だ。オーランド・パイレーツの下部組織出身で、17年には英ガーディアン紙の「世界の有望若手選手ベスト60」にノミネートされた。

１次リーグ・メキシコ－南アフリカ。前半、ボールをキープする南アフリカのライル・フォスター（中央）＝６月11日、メキシコ・メキシコ市（時事）

フォスター選手は23年、うつ病を患っていることを公表した。治療のため代表活動を一時離れ、Ｗ杯予選の初戦から２試合を欠場した。症状は一進一退で、クラブの支援を受けながら専門家による治療を続けたという。回復への道は決して平坦（へいたん）ではなかった。

それでも彼はピッチに戻った。Ｗ杯予選では得点を重ね、前回のアフリカネーションズカップでも攻撃の中心として活躍。母国のＷ杯出場に大きく貢献した。厳しい開幕戦を経ながら、チームは初めて１次リーグを突破した。

近年、アスリートがメンタルヘルスの問題を自ら語る機会が少しずつ増えてきた。しかし、心の不調は今なお周囲から見えにくく、理解されにくい。フォスター選手が病を隠さず向き合い、競技を続ける姿は、多くの人に勇気を与えたはずだ。（Ｎ）

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