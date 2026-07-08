低山でも多い遭難者【上昇気流】

登山界で現代は、低山歩きが流行となった時代だ。ＮＨＫの人気番組の一つに「にっぽん百低山」があり、酒場詩人の吉田類さんが山々を案内。しばしば、地元の人以外は知らない珍しい山を紹介する

５月にＮＨＫＢＳのこの番組で見たのが福島県川俣町にある女神山（５９９メートル）。川俣町は絹織物で有名な町で、地元のメーカーが世界一薄い絹織物「フェアリー・フェザー」を開発したことで知られる

伝説によれば、この町に養蚕（ようさん）と絹織物の作り方を伝えたのが小手（おて）姫で崇峻天皇の后（きさき）。崇峻天皇が暗殺された後、都から逃れた蜂子皇子を追ってこの地にやって来たが、消息は分からずここにとどまった

飛鳥時代の話だ。麓に機織神社があり、女神山には小手姫が祭られている。眺望が良く、西には吾妻（あづま）山が遠望できる。低山歩きは夏は暑過ぎるため、春や秋に向いた山。雪がなければ冬も良く、ガイドした書籍類も多い

ところで、遭難者もまたこれらの低山で増えている。昨年全国で発生した山岳遭難者は３６２３人で、統計の残る１９６１年以降最多。遭難者が多かった山は秩父山系（１７１人）、丹沢山塊（１６８人）、高尾山系（１０６人）

どれも東京から近く、丹沢山塊や高尾山系は日帰りで行ける低山が多い。日本山岳ガイド協会では１５００メートル以下を低山としている。遭難者の年齢は半数近くが60代以上で、70代が最多。心身の健康のために登山をするが、ガタがきている身体は要注意なのだ。