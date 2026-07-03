「青年博士」の受難【韓国紙】

韓国紙セゲイルボ・コラム「説往説来」

大学が与える最も高い学位やその学位を得た人が博士だ。「広く知る学者」という意味の博士（Doctor）は、ラテン語の「教える（docere）」に由来している。かつては、専門の学者や技術者に与えた官職名でもあった。

わが国で、博士たちが旺盛に活動したのは、新羅の神文王（在位６８１年～６９２年）の時代だ。西暦６８２年、国学（官僚を選抜・養成する儒教の教育機関）に博士と助教を置いて、さまざまな経典や文学・歴史を教えさせた。

博士が家門の栄光であり、出世の保証書だった時期があったが、今や町には博士たちがあふれている。

韓国教育開発院（ＫＥＤＩ）によると、２０２５年に全国の大学院が輩出した博士号の取得者は総計１万９８３１人。ＫＥＤＩが関連統計を公表し始めた１９９９年（延べ５５８６人）以来、最も多く、10年前の２０１５年と比べても51・６％増加した。10年に１万人を突破したが、もう２万人に迫っている。

高学歴の博士は増えているのに、その多くが適切な職業を持たないというのが問題だ。韓国職業能力研究院が24年８月と25年２月、博士号取得者１万４９８人を対象に実施した調査で、在職中または就業者は66・７％にとどまった。10人のうち３人が無職という話だ。

いわゆる「青年博士」（30歳未満の博士）にとって雇用市場はもっと厳しく、20代の博士の２人に１人が無職だった。20代の新規博士号取得者の半数以上に当たる51・１％が職、仕事を見つけられなかったというのだ。

雇用だけでなく賃金も期待水準と現実は大差があった。希望年俸は「４０００万ウォン以上、６０００万ウォン未満」（29・３％）が一番多かったが、実際の就業者のうち最も多い年俸帯は「２０００万ウォン以上、４０００万ウォン未満」（27・２％）だった。「薄博（低賃金博士）」という造語は、訳もなく出てきたのではない。

政府と大学の過ちも大きい。博士の一次吸収先である大学は、学齢人口の減少に伴って常勤教員を減らした。教育部（文科省に相当）の25年の統計を見ると、高等教育機関の常勤教員は８万６７０１人で、前年比６１７人（０・７％）減少した。

政府の学部授業料規制のせいで、大学は大学院の授業料を引き上げて収入を埋めている。大学院が学位の質的な向上よりも、金儲（もう）けの手段と考えられているのが現実だ。残念なことだ。

（６月30日付）