トップコラム【連載】赫き群青 いま問い直す太平洋戦史（61）捨て身の「捷一号作戦」 虎の子の空母艦隊を囮に 戦略史家 東山恭三 コラム 【連載】赫き群青 いま問い直す太平洋戦史（61）捨て身の「捷一号作戦」 虎の子の空母艦隊を囮に 戦略史家 東山恭三 タグ会員向け赫き群青連載 2026年7月3日 16時06分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 対日進攻作戦を巡っては、中部太平洋の島嶼（とうしょ）を攻略して日本に迫るべきと考える米海軍のニミッツ大将に対し、米陸軍のマッカーサー大将はニューギニアからフィリピンに攻め上るべきだと強硬に主張し、対立が続いていた。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事欧州の熱波、日本の豪雨【上昇気流】次の記事「青年博士」の受難【韓国紙】 人気記事 コラム 「公共の福祉」を厳しく問う 【政界一喝】 コラム 謎の光の正体は？ コラム 国産高級ウール復活へ試み フランスから コラム 新たな防災気象情報【上昇気流】 コラム 妻の背中流しても流せぬ悔悟 コラム 欧州の熱波、日本の豪雨【上昇気流】 コラム 自衛官募集難を克服せよ コラム 媚中勢力を封じよ【政界一喝】 新着記事 コラム 「青年博士」の受難【韓国紙】 コラム 欧州の熱波、日本の豪雨【上昇気流】 コラム 「公共の福祉」を厳しく問う 【政界一喝】 コラム 野生動物にご用心 イスラエルから コラム 会津の向羽黒山城【上昇気流】 コラム 終わりがない東京の治水努力 コラム 昭憲皇太后と米国建国の父【上昇気流】 コラム 武器取り扱いが必修に ポーランドから TOP記事（全期間） コラム 【政界一喝】玉木氏は若者を一層覚醒させよ コラム 名前を漢字で書けますか？ 韓国から コラム 【政界一喝】安倍派報道の屈辱に負けるな コラム 心に響く琉球音階 コラム 旧統一教会叩き「国際的介入で魔女狩り阻止を」国連ＮＧＯが３度目の報告書 コラム 新幹線「こだま」活用のすすめ 年末年始はストレスフリーで帰省を コラム 沖縄の出生率が高いワケは？ コラム うちなータイムの原因は？