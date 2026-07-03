トップコラム【連載】赫き群青　いま問い直す太平洋戦史（61）捨て身の「捷一号作戦」　虎の子の空母艦隊を囮に　戦略史家 東山恭三
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【連載】赫き群青　いま問い直す太平洋戦史（61）捨て身の「捷一号作戦」　虎の子の空母艦隊を囮に　戦略史家 東山恭三

By 編集部

対日進攻作戦を巡っては、中部太平洋の島嶼（とうしょ）を攻略して日本に迫るべきと考える米海軍のニミッツ大将に対し、米陸軍のマッカーサー大将はニューギニアからフィリピンに攻め上るべきだと強硬に主張し、対立が続いていた。【...全文を読む】

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