終わりがない東京の治水努力

先週の土曜日、ダブル台風が首都圏に接近した。台風がよく直撃する四国で育った筆者も、１日に時間差で二つの台風に見舞われた経験はない。梅雨前線の影響もあって、九州や中国、関西、東海、関東南部など多くの地域で大雨の被害も出たが、台風が予想コースの南寄りを通ったこともあり、東京は比較的軽い影響にとどまった。

宇宙から見た複数の台風（AIイメージ）

東京に長く住んで実感するのは、ここが本当に恵まれた地であるということだ。

豊かな自然環境を持つ日本一広い関東平野を後背地とし、海に面して海上交通に適している。北西には有数の山岳地帯があって大雪に見舞われることもなく、台風が直撃することもない（１９５１年から昨年まで東京に上陸した台風はない）。

富士山の大噴火や大地震直撃の心配は消えないが、大噴火は約３２０年前で、関東大震災からも１００年以上たっている。

とはいえ、多くの川が集まって東京湾に流れ込む位置にあるため、水害の脅威は常に存在し、治水努力が続けられてきた。

最初の一手は徳川家康による利根川東遷に遡る。何と、東京湾に注ぐ「坂東太郎」（利根川）の流れを変えて、銚子の近くで太平洋に流れ込むようにするという、徳川４代、60年に及ぶ大工事だった。

明治末から20年かけて荒川放水路（現在の荒川下流）が造られ、その整備や高潮対策（堤防や水門）が続けられたが、戦後も大型台風の影響で相次いで水害が発生したため、下水道や雨水排水施設が整備され、70年代からは遊水地や調節池、保水緑地などを組み合わせた「総合治水」と中小河川の氾濫対策に取り組んできた。

21世紀に入っても、雨水を一時貯留する全長13㌔の地下トンネルを造っており、最近は、ゲリラ豪雨や線状降水帯による集中豪雨対策に乗り出すなど、治水努力には終わりがないが、着実に進展している。大変ありがたいことだ。（武）