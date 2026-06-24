武者小路実篤没後50年【上昇気流】

武者小路実篤像

小説家の武者小路実篤が亡くなって今年で50年。１９７６年４月９日、90歳で生涯を閉じた。その年の１月、入院中の妻・安子を見舞った夜、実篤は心労で倒れた。そして２月６日、安子が亡くなった。

が、その死を知らされないまま、実篤も３月22日に入院し、91回目の誕生日である５月12日を前に永眠。没後50年を記念して、東京都調布市にある武者小路実篤記念館で、さまざまな企画展が行われている。

今、開催されているのは「武者小路安子没後50年」（７月20日まで）で、妻、母、祖母としての安子をテーマとした展覧会。実篤が絵筆を執って野菜や花などの絵を描き、言葉を添えた作品を多数残したように、安子も家族のスケッチを残した。

実篤が「安子夫人像」を油彩で描けば、安子も「新聞を読む実篤」を鉛筆で描いた。安子も絵が好きで、家族へのはがきには絵が添えられていた。墨彩や水彩のスケッチブックや画帳も残されている。

調布市の「仙川の家」に移り住んだのは１９５５年で、実篤70歳の時だ。「年を取ったら水のある所に住みたい」という少年の日の夢をかなえた。敷地は丘の斜面で、広大な庭に湧き水と二つの池がある。

樹木も豊かで武蔵野の面影をとどめている。晩年はここで安子と二人だけの気兼ねのない時を過ごした。実篤は午前中に原稿を書き、午後は書画の制作や来客の応対などをした。旧実篤邸は建築家・山口芳春による近代数寄屋造りで、国の登録有形文化財。