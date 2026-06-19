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三位一体の文楽公演【東風西風】

By 編集部
浄瑠璃人形
浄瑠璃人形

　国立劇場の５月の文楽公演の第三部『伊勢音頭恋寝刃（いせおんどこいのねたば）』を観て来た。東京・三宅坂の国立劇場が現在、建て直しのために閉場中で、開場は北千住のシアター１０１０（センジュ）。駅からも近くアクセスがいいが、国立劇場で行われてきた浄瑠璃語りの字幕の表示がない。

　太夫の浄瑠璃語りは、昔の言葉で少し分かりづらいので、ステージの左右の字幕で表示される。それを頼りに鑑賞してきた者としては、字幕なしは少し不安だった。

　しかし案ずるより産むがやすし。実際、字幕なしで聞いてみると、かえって太夫の語りがすんなりと耳に入ってきた。

　さらに、字幕を見なくていい分、目は人形の動きに集中することができた。

　そうなると、これまで十分に気が付かなった浄瑠璃語りと人形遣いの一体感が、いかに見事になされているかをより一層感じ取ることができた。　三味線、浄瑠璃、人形遣いがまさに三位一体となっているのである。

　国立劇場の建て替えに伴う、一種の不備によって、文楽の本来の鑑賞の仕方を知ることができたというべきか。主催者がそこまで考慮して、字幕なしにした、とは思えないが、そもそも文楽の世話物は難しい話ではない。

　語りやセリフも古めかしいとはいえ、大阪の庶民の言葉。字幕表示がなくても大丈夫という考えはあったのだろう。

（晋）

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