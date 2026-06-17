サンゴは台風を歓迎？ 【美ら風】

今月初旬、沖縄本島を直撃した台風６号は、各地に大雨や暴風をもたらした。沖縄本島で暴風警報が発表されたのは３年ぶりだ。１日には路線バスが終日運休すると発表され、仕事が休みになった県民らは自宅待機を迫られた。

沖縄で台風を初めて経験する筆者は、防災や停電情報を集め事前に備えたが、ほとんど被害はなかった。ただ、うるま市では最大瞬間風速40・６㍍を観測し、県内約３万世帯が停電した。

台風が過ぎ去り、「今回の台風はそんなに強くなかったね」という声を聞いた。台風が年平均７回も接近する沖縄では、県民は台風の中心気圧で強さを確認すると聞く。今回は９７５ヘクトパスカルだったが、９５０以下から警戒を強めると知人が教えてくれた。

ヘクトパスカルが低いほど風が強くなる。この風の恩恵を受ける存在がいる。それは沖縄の海に広がるサンゴだ。沖縄情報を発信する交流サイト（ＳＮＳ）で「サンゴのために台風はありがたい存在だ」との投稿を見て知った。

沖縄が誇る青い海と台風は一見、関係がなさそうだが、実は台風は重要な役割を果たしている。強風によって海水がかき混ぜられ、海水温を下げる効果がある。

自ら体温を調節できないサンゴは、海水温が30度を超えると、サンゴに栄養を与える「褐虫藻」という植物プランクトンが高温でストレスを受ける。褐虫藻が抜けると白化が起こり、サンゴの減少につながる。

２０２４年は海水温が高い状態が続き、白化が広く確認された。台風がしばらく来ないと、台風の到来を待望する声が上がるのはこのためだ。

台風がもたらすものは被害だけではないと知り、台風を見る目が変わった。沖縄では本土にいるよりも、「自然の脅威」と「自然との共生」を実感させられる。（Ａ）