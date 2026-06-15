世界一を国民総出で祝福　フィンランドから

フィンランドの国民的スポーツと言えば、やはりアイスホッケーだとつくづく感じさせられた。

フィンランドの男子アイスホッケー代表「ライオンズ」が先月31日、世界選手権で優勝し、国中が歓喜に包まれた。決勝はスイス・チューリヒで行われ、開催国である予選リーグ全勝のスイスを延長戦の末１対０で下す劇的な勝利を収めたのだ。これでフィンランドの優勝は１９９５年、２０１１年、19年、22年に続き５度目となる。

選手たちは翌日午後、空軍のホーネット戦闘機にエスコートされながらヘルシンキ空港に帰還。ハッカネン国防相もエスコートを認め、まさに“英雄の帰還”を象徴する光景となった。前夜の勝利を受け、全国の広場には深夜までファンが集まり、青と白の国旗が揺れ続けた。

祝賀ムードは翌日も続き、ヘルシンキのオリンピックスタジアム隣接のトゥーロ地区では大規模な国民的祝賀イベントが開催された。約８万人のファンが押し寄せ、人波が広がった様子を地元メディアは、「ニシンのように詰め込まれていた」と表現した。

ステージではミュージシャンたちが場を盛り上げ、選手たちが登場してクライマックスに。観客は歓声と国旗を振って選手を迎え、勝利を祝った。フィンランド人の友人は「フィンランドで誇りに思えることは多くないが、これは本当に誇りに思うべきことだ」と国民の気持ちを代弁した。

世界一の称号を手にしたライオンズは、再びフィンランドに団結と誇りをもたらした。長く記憶に残る出来事となりそうだ。（Ｙ）