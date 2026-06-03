詰め方で意味変わる重箱文化 【美ら風】

沖縄は先祖を大切にする地域の文化が残っており、シーミー（清明祭）やウークイ（旧盆）など、家族で先祖を供養する伝統行事が県民に根付いている。先祖にお供えするのはウサンミ（御三味）だ。三味とは、海の幸、山の幸、大地の幸の３種類の料理を指し、重箱を開けると賽（さい）の目状に具材が美しく並べられている。この重箱の中身には決まり事が多く、慶事・弔事で詰め方が変わる。

シーミーやウークイは先祖を迎え、先祖の存在を祝う意味から「慶事」に分類され、縁起物の料理が使われる。赤いかまぼこや紅餅で赤色を、輪結びの昆布やよもぎ餅で緑色を添え、彩る。

一方、法事や法要のスーコー（焼香）やミーボン（初盆）は、重箱に故人を偲（しの）ぶ心を表現する。白いかまぼこや白い餅で彩りを控えるなど、慎（つつ）ましい色の料理が用いられる。

重箱にはそのほか、代表的な食材としてラフテー（豚の三枚肉の煮付け）や天ぷら、厚揚げや根菜などが並ぶ。豪華な食事は先祖も喜ぶだろう。

沖縄育ちの60代女性と一緒に沖縄料理を食べている時、重箱のラフテーは詰める時の上下で意味が変わることを教えてもらった。重箱のメイン料理とも言えるラフテーは、慶事では皮を下にして脂身を表に見せてツヤを見せる。弔事では皮を上にしてツヤを見せず慎みを表す。細部まで配慮するところに、気持ちを表現するウチナーンチュの心を感じる。

同じ女性に「作るのは大変ですね」と尋ねたところ、「最近はスーパーで頼むことができるのでありがたい」と答えた。調べてみると、大手スーパーはもちろん、大手コンビニでも注文ができることを知り驚いた。どれだけ重箱文化が沖縄に根付いているかを実感した。（Ａ）