孤独感上昇の元凶は憲法か【上昇気流】

「日本人の孤独感、40年にわたり上昇」――。中央大学の研究グループが、１９８３年から２０２３年に実施された日本人の孤独感の研究81件（１８３データ）を分析したところ、このような結果が出たと朝日新聞が伝えている（５月21日付「くらし」面）

孤独感とは、心の通じ合える人がいない、独りぼっちの寂しい心持ちのことをいう。こうした思いを抱く人が40年にわたって増え続けているというから驚かされる

世界保健機関（ＷＨＯ）によれば、世界では６人に１人が孤独感に悩み、年約87万人の死亡の原因となっており、ＷＨＯは孤独と社会的な孤立を、解決を急ぐべき深刻な公衆衛生上の課題と位置付けていると記事にある

研究グループの分析で目を引いたのは、単身世帯数の増加と婚姻率の減少を孤独感が上昇する要因として挙げていることだ。記事には家族のカの字もなかったが、これは「家族崩壊」現象と呼ぶべきではなかろうか

孤独の対極は「絆」とされる。絆とは「断つにしのびない恩愛」（『広辞苑』）のことをいう。東日本大震災のあった11年の世相を表す漢字が「絆」で、その最たるものが「家族の絆」だった。朝日記事でこのことを思い起こした

戦後日本は「個人の尊重」を金科玉条としたので、「行き過ぎた個人主義」が闊歩（かっぽ）し、「家族の絆」が顧みられなくなったのではないか。その意味で孤独感上昇の元凶は現行憲法のように思えるのだが、どうだろう。