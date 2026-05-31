トップコラムロボットのハーフマラソン【上昇気流】
コラム

ロボットのハーフマラソン【上昇気流】

By 編集部

　中国で４月、ロボットのハーフマラソン大会が行われ、人間の世界記録を上回るタイムを出した動画が公開された。中国は技術の選択肢を絞り込み、そこに集中し開発していく手法で、国産モデルを急速に成長させつつある

　今、中国は電気自動車や自動運転技術の需要がいまひとつ伸び悩んでいることもあって、ヒト型ロボットの開発を猛烈に進めている。世界初だった昨年４月の大会に比べてもロボットの走るスピードは確かに上がった

　しかし、マラソンの醍醐味（だいごみ）であるランナー同士の駆け引きなどは一つもない。だから、何の興趣も湧いてこない。スピードが売り物の時代は既に過ぎ去っている

　ロボットの本領は人間の命令をどれだけ正確に実行できるかだ。ロボットマラソンは、先進の半導体について米国に頼らざるを得ないことを白状しているようなものでもあった

　この状況下、米ホワイトハウスの人工知能（ＡＩ）担当責任者デービッド・サックス氏は「一定の条件下で供給を認めることで、制裁下の中国企業が米国の最先端技術に追い付くことを防げる」とＡＩ技術供与を容認している。「管理された供給」で主導権を握ろうという発想だ

　最新半導体を獲得すれば技術の発展方向を容易に変化させ、ロボット開発でステップアップすることができるようになる。ＡＩ技術を格段に向上させる可能性のある最新半導体を中国へ供与するのは愚策極まりない。新技術への突破口を与えてはならぬ。

spot_img
前の記事「自立」迫られる日本【上昇気流】
次の記事中国ラブブ人形の醜い真実　ウイグル強制労働で製造、輸入禁止を

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books
AI世界日報
AI「スパイ防止法」Q&A

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2026 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »