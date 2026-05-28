生活に欠かせないナフサ製品【上昇気流】

ホルムズ海峡の事実上の封鎖で、ナフサの供給不安の影響が広がっている。プラスチックやビニール、スーパーの肉や魚を入れたトレーなど、その利用を減らす動きが出ている

原油の精製過程で得られるナフサは無色透明の液体。粗製ガソリンとも呼ばれるが、それを原料にわれわれの生活に欠かせない製品が作られる

戦後日本の高度経済成長を牽引（けんいん）した重化学工業は、初期には製鉄所や造船所がその象徴だった。次いで象徴的存在となったのが、各地の臨海工業地帯に造られた石油コンビナートだった

石油由来の原料による素材革命には大きなものがある。特にプラスチックの出現は、青銅器や鉄器の発明に近い影響を人類に及ぼした。こうした製品の需要が伸びるのは当然だが、今回の危機で、われわれの身の回りには石油由来の製品が溢（あふ）れていることに改めて気付かされた

一方、環境問題を背景に石油製品に依存し過ぎているのではないかという反省も起きている。身近な所で気になるのは、商品の過剰包装。ビスケット一つにしても、最近は一つの箱の中に数個ずつ個包装されたものが増えてきた。確かに１人で食べる場合は、一度に食べ切れず残すことが多い。個包装なら残った分が湿気（しけ）ることがない

確かに便利ではあるが、ここまでやるかという気もする。スーパーでは塗料不足から彩色されたトレーを無地にする動きもある。客の目を引くためだけの彩色などは確かに不要である。