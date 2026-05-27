米国建国２５０年【上昇気流】

今年、米国で建国２５０年を迎えるに当たり、今月17日に首都ワシントンで大規模な祝祭が開かれた。トランプ大統領もこれを記念して２５０件の恩赦を検討していると伝えられる。７月４日が独立記念日だ

アメリカ合衆国建国250周年の旗（Wikipediaより）

「建国２５０周年に向けた新たな誓い」と題するこの祝祭は、一般人からは大きな支持を受けたが、「政教分離を求める米国市民連合」は「キリスト教ナショナリズム」と批判したという（小紙５月23日付「対訳ＷＴ」）

米国の宗教は日本人には分かりにくい。憲法修正第１条に「国教の樹立を禁止する」とある一方、独立宣言では「すべての人間は神によって平等に造られ（略）一定の譲り渡すことのできない権利を与えられている」と国家の根拠を神に置く

米国の公的領域では至る所でこの表現を見聞きする。大統領の就任式では聖書に手を置いて宣誓し、裁判も「祈り」によって開廷する。紙幣と硬貨には「われら神を信ず」と記され、公的領域には神と聖書が組み込まれている

藤本龍児さんの『宗教のアメリカ』（岩波新書）によれば、「無宗教」という人も教会に所属していないという意味で、無神論者ではないという。「政教分離」という言葉も「政治と宗教の分離」ではなく、「国家と教会の分離」という意味だ

米国の国（こく）璽（じ）は、表に「多からなる一」とあり、裏に「時代の新しい秩序」「神はわれらの企てを支持した」とある。多様な信仰を認め、分裂させない在り方を示すものだ。