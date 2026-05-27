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星条旗に見る愛国心　米国から

By 編集部

日本で国旗損壊罪を巡る議論が進んでいる。この法案を巡る攻防を見ていると、いかに日本の国旗そのものが、政治的な議論の対象とされてきたかがうかがえる。

一方、米国に暮らしていると、国旗との距離感の違いに驚かされる。政府機関はもちろん、学校、ホテル、スーパー、民家の玄関先まで、至る所で星条旗がはためいているからだ。独立記念日のような特別な日だけでなく、何気ない平日でも、星条旗がごく自然に街の風景の中に溶け込んでいる。

興味深いのは、それが必ずしも保守派だけの習慣ではないことだ。筆者の住む地域は、民主党支持者の多いリベラル寄りのエリアとして知られる。それでも街を歩けば、星条旗を掲げている家が頻繁に目に入る。米国でも国旗を巡る見方には党派差はあるが、それでも国旗を日常的に掲げることへの抵抗感は、日本よりはるかに薄いように感じる。

日本でもかつては、祝日になると玄関先に日章旗を掲げる家が多かったと聞く。今ではその光景を目にする機会はかなり減った。国旗を掲げることに、どこか気恥ずかしさや政治的な色を感じる人が多いのかもしれない。そんな日本出身の筆者には、米国人がごく自然に星条旗を掲げている姿は、少しうらやましく映る。

今年は米国建国２５０年の節目に当たる。店頭には記念グッズが並び、赤、白、青の星条旗カラーがいつにも増して存在感を放っている。ただ、それらのグッズを手に取ると、裏側に小さくこう書かれていることが多い。

「ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＣＨＩＮＡ」

（Ｋ）

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