山野井泰史・妙子夫妻の人生【東風西風】

世界的なアルペンクライマー山野井泰史（やすし）さんと妙子さん夫妻は、今、東伊豆の川奈に住んでいるが、それ以前、１９９２年から２０２０年までは東京の奥多摩に住んでいた。

２人がこの場所を選んだのは、周囲に山や岩場がたくさんあって、トレーニングができるからだった。越沢バットレスやつづら岩は良い訓練場所で、山にはランニングや早歩きで登り。体を鍛えた。

泰史さんは御前山（ごぜんやま）までランニングし、妙子さんは雲取山（くもとりやま）へよく登ったという。収入は本の印税や講演だけでは乏しく、アルバイトもよくした。イワタケ採りや富士山の強力（ごうりき）その他だ。妙子さんが御岳山（みたけさん）の宿坊で働いていた時は、バスもケーブルカーも使わず、御嶽（みたけ）駅から歩いて宿坊へ登り、帰りは時間があれば大岳山（おおだけさん）経由で、鋸山（のこぎりやま）、御前山と縦走して、栃折（とちおり）に下ったという。

海外の遠征費もためていたようだ。月の生活費は12～13万円。風呂は石油で沸かし、煮炊きは薪（まき）。家賃が２万５０００円で、食事のおかずは近くの山で摘んだ山菜や筍（たけのこ）。つつましく質素で、自然に寄り添っていた。この仙人めいた生活がそのまま世界の高峰のヴァリエーションルートにつながっていた。

泰史さんには著書『垂直の記憶』（山と渓谷社）があり、妙子さんには登山ガイド柏澄子さんの書いた『凪（なぎ）の人 山野井妙子』（同）があって、スポンサーを持たずに、純粋に山が好きで、その情熱が人生を導いてきたことを伝えている。２人が山に向かった姿勢は多くの人に教訓を与え、人の生き方を考えさせる。

（岳）