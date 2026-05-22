隠れた観光名所・スーパー 【美ら風】

観光立県の玄関口である那覇空港は、いつも国内外の観光客で賑（にぎ）わっている。空港内の土産店には沖縄を代表する紅芋タルトやちんすこうなど定番商品が並び、沖縄を発（た）つ前に客が駆け込みでお土産を選んでいる。

しかし、沖縄通の人は知っている。沖縄に限った話ではないが、地元スーパーマーケットでお土産を買った方が安い。筆者も空港とスーパーの値段の違いに気付いてから、スーパーでお土産を買うようにしている。

沖縄のローカルスーパーといえば、サンエーやフレッシュプラザユニオン、タウンプラザかねひで、丸大がある。大きめの地元スーパーであれば大体、お土産用お菓子を扱っている。大型店舗では県外への発送手続きもスムーズにできる。お菓子以外では、ポークランチョンミートや黒糖、タコスの素（もと）、海ぶどうが要チェックだ。

それだけではない。ラフテーなどのご当地の総菜やなかよしパン、パッションフルーツ、シークヮーサーアイスなどを現地で食べるのもお勧め。飲食店も良いが、現地のスーパーで買って食べる県民のソウルフードも旅行の楽しみの一つだ。

県内生産品も珍しいものが多く、見るだけでも面白い。沖縄は本州と物理的な距離があって輸送費が高いため、地元で生産・消費される商品は多い。その中で、スーパーは沖縄食文化の宝庫で、隠れた観光名所と言える。

物価高の今、少しでも節約したい観光客にお勧めしたい。泊まるホテルの近くにスーパーがあれば言うことなしだろう。ぜひ旅行の計画にスーパーに行く時間も取り入れてほしい。

もちろん観光地のお土産屋にも魅力がある。足を踏み入れるだけでワクワクするおしゃれな店舗や店舗限定商品がある。用途を分けて両方訪れてはいかが。（Ａ）