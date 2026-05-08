「狙い目の判断」もいろいろ【上昇気流】

「完全に整っているのはよろしくない。残したことをそのままにしているのは趣があり、命が延びる気がする。皇居造営の時も、必ず造り終えない所を残すものだ」という言葉が『徒然草』（82段）にある。

皇居であっても「完全主義は好ましくない」という教訓なのだろう。日本人一般にも大方納得できるような考え方だ。完全主義の「息苦しさ」はいただけないという気持ちはよく伝わってくる。

『徒然草』の作者である吉田兼好が、仁和寺の高僧である弘融僧都との交流の中で、誰かが話した言葉を思い出して書き留めたものだ。「90点は欲しいが、１００点である必要はない」ということだろう。いくら何でも「30点でもＯＫ」とまでは兼好も言っていない。

「完全に敵を殲滅（せんめつ）するのは不可」という戦争に関わる教訓がある。「死に物狂いになった敵は怖い」というのは分かる。１カ所でもいいから逃げ口を敵に与えた方がよいということだろう。

完全主義と「１位狙い」は大方似ているが、微妙に違うところもある。以前、世界一の性能を目指すスーパーコンピューターに関して「２位じゃダメなんでしょうか」と言った女性政治家がいた。

予算のムダを洗い出す中で出た発言だが、ノーベル賞受賞者（日本人）が「初めから２位を狙ったのではダメ、１位を狙っても３位・４位になるのがコンピューター競争の世界だ」と語っていたのが印象に残っている。「狙い目の判断」もいろいろだ。