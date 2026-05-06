塩船観音寺の火渡り【上昇気流】

塩船観音寺

東京都青梅市に新東京百景に選ばれた塩船観音寺がある。真言宗醍醐（だいご）派の別格本山で、山並みを背にした静かで美しい環境にある。４月と５月はツツジが満開の季節で、境内を包む斜面が赤く染まる。

「つつじまつり」が開かれていた今月３日、火渡りの行事が行われた。境内は参拝者であふれていた。正しくは柴燈（さいとう）大護摩供（おおごまく）火生三昧（かしょうざんまい）といい、柴燈は野外を、大護摩供は火を、火生三昧は火渡りを意味する。

大導師は住職の橋本公延師。不動明王像の前の広場に巨大な護摩壇が設置されていて、ほら貝の音とともに修験者（しゅげんじゃ）が入場し、大導師が招待され、「山伏問答」「火切加持」「床型」「神斧（じんぷ）」「宝剣」「法弓」と続く。

行者は自分の肉身を大日如来と観じ、周囲の魔を断ち、自己の心の魔を断つ。大空に弓で矢を射るのは道場内に魔を入れさせないためだ。「願文」を奉読し、清浄な水「閼伽（あか）」を本尊に供えて点火。

緑のヒノキの葉で覆われた大護摩は実によく燃える。煙だけで火の粉も出ない。燃え尽きる頃、火の中に道を作り、灰をならし、大導師から順番に通って行く。参拝者たちの番となって気流子も渡ってみた。

裸足（はだし）の足の裏は熱くなかったが、両側で燃える火が風に煽（あお）られて熱風が肌に伝わってくる。もしもこの行事に、一連の神事がなく、加持がなかったら、火傷（やけど）をする可能性は否定できないだろう。厳しい修験道で、山岳遭難の記録が見当たらないのは、魔を断って登山が行われてきたからだと納得した。