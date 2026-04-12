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ドローン侵入に緊張　フィンランドから

By 編集部

　フィンランド南東部でドローンの侵入が相次ぎ、国境地域の緊張が続いている。

フィンランドとロシアの国境を示す青と白のくい（フィンランド国境警備隊提供・時事）
フィンランドとロシアの国境を示す青と白のくい（フィンランド国境警備隊提供・時事）

　ロシアと国境を接するフィンランドにとって、隣国での戦争は関係ないと言っていられなくなりつつある。首都ヘルシンキから北東に２５０㌔ほどのパリッカラ周辺では先週、爆弾を搭載した複数のドローンが発見された。また、北東に約１３０㌔のコウボラ市郊外ではドローン２機が墜落した。

　これらのドローンはウクライナ製だ。ウクライナは最近、ロシアの石油インフラを狙い、フィンランド湾周辺に向けて多数の攻撃ドローンを飛ばしており、フィンランド国防軍によれば、その数は最大２５００機に達するという。

　オルポ首相は「軍事的脅威はない」と呼び掛ける一方、「戦争が近づいている」と、国境地帯の緊張が高まっていることを認めた。

　ドローン飛来の原因ははっきりしないようだが、ロシアによる全地球測位システム（ＧＰＳ）信号への妨害などが取り沙汰されている。ドローンに搭載されていた爆発物は処理されたが、ドローンが住居地域に飛来していたらと思うと深刻にならざるを得ない。

　政府は、長年強化してきたドローン防衛能力にも限界があるとし、「領空侵犯を１００％防ぐことはできない」と述べている。また、ウクライナで運用されているような航空脅威警報をスマホに配信するシステムは、まだ開発中で、実用は２０２７年末という。

　国境の向こう側で続く戦争が遠い世界の話ではなく、日常の延長線上にある現実であることを突き付けられた思いがする。（Ｙ）

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