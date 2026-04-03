春爛漫の菜の花と千曲川

春といえば信濃路（しなのじ）、信濃路といえば春を連想してしまう。まだ国鉄の時代、新宿駅から中央本線の特急列車で旅立つ二人を唄（うた）った流行歌が記憶に刻まれているからか、あるいは堀辰雄のエッセー『大和路・信濃路』や、『若菜集』『千曲川のスケッチ』など島崎藤村作品の影響か。

『大和路・信濃路』は春に奈良と信濃を旅した際の様子を綴（つづ）った紀行文だ。奈良からの帰り道、春を告げる花として知られる馬酔木（あせび）を見るために立ち寄った木曽路で吹雪に遭ったり、汽車の窓から白い辛夷（こぶし）の花に春を探す様子などが描かれている。

『若菜集』は主に春と秋を舞台に青春の喜びや哀（かな）しみを描いたロマン主義の代表的詩集。そのタイトルが示す通り、全体に春の訪れ、若々しい生命力、恋の目覚めが歌われている。「まだあげ初めし前髪の……」（「初恋」）は誰もが知る近代抒情（じょじょう）詩の最高傑作の一つだ。

教師として信州小諸（こもろ）に赴任した藤村は、そこで過ごした１年間を『千曲川のスケッチ』として発表した。同作品には自然の風景や、そこに住む人々の暮らしが鮮やかに描写されている。「それまで堪（こら）えていたような梅が一時に開く。梅に続いてすぐ桜、桜から李（すもも）、杏（あんず）、茱萸（ぐみ）などの花が白く私達の周囲に咲き乱れる」「短いながらに深い春が私達の心を酔うようにさせる……」。美しい信濃路の春が目に浮かぶようである。（風）