夢かなえたアイドル　台湾から

世界的に人気の韓国アイドルグループで、日韓台のメンバーからなるＴＷＩＣＥ（トゥワイス）の公演が台湾・台北で行われた。南部の高雄でも昨年11月に行われ、どちらの公演も大きな反響を呼んだ。

デビューから10年以上のＴＷＩＣＥは、世界各地で公演を行ってきたが、台湾出身メンバーのツウィさんがいるにもかかわらず、台湾では公演を行ってこなかった。中国からの圧力が原因だ。

韓国のテレビ番組で約10年前、当時16歳だったツウィさんが中華民国（台湾）の旗を持っていたことから、「台湾独立派だ」などと中国のネット民から激しく非難された。これを受けて中国大陸での仕事はキャンセルされ、事務所にも大きな影響が出た。

ツウィさんは「中国は一つで、中台は一つ」と語らざるを得なくなり、自身の言動に対しても謝罪をした。一連の騒動は台湾社会にも影響を与えた。

中国はあらゆる機会を捉えて政治的な圧力をかける。一個人が国家相手に自分を曲げないのは難しい。それが周囲を巻き込むのであればなおさらだ。

事務所は政治的に中国を刺激することを避けるため、台湾での公演を控えてきた。そんな政治的事情に翻弄（ほんろう）されてきたツウィさんが、10年余りを経てようやく実現した台湾公演でのステージで、「メンバーたちと高雄と台北でライブをするのが夢だった。私の夢を実現させてくれてありがとう」と涙ながらに語る姿に胸が熱くなった。（Ｍ）