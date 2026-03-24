西堀榮三郎の「名言」【上昇気流】

「問題のなきところに進歩なし」――。唱歌「雪山讃歌」の作詞で知られる西堀榮三郎（１９０３～89年）の名言である。その西堀にはどんな肩書が相応（ふさわ）しいのか、迷ってしまう。多方面で活躍したからだ。

滋賀県東近江市の博物館の情報サイトから「西堀榮三郎記念 探検の殿堂」を開いてみると、こう紹介されている。

「地球の果てへの地理的探検は、南極から世界の屋根、ヒマラヤの高峰にまで足跡を残しており、探検界のリーダー」「科学者・技術者として自ら製造にも携わり、品質管理、原子力、海洋と、いずれの分野においても探検的精神を貫ぬき、教育者・哲学者でもあった」。やはり一つの肩書では済まないようだ。

京都大学の学生時代、いずれも文化勲章を受章した親友の桑原武夫（仏文学者）や今西錦司（生態学者）らと登山に熱中。アインシュタインが来日し京都見物をした折には通訳も務めた（22年）。

西堀が名を馳（は）せたのは、第１次南極地域観測隊の初代越冬隊長としてだろう（57～58年）。ＮＨＫテレビ「プロジェクトＸ～挑戦者たち～」は「運命の船『宗谷』発進」「極寒 南極越冬隊の奇跡」と題し、２回にわたって放映した（２００１年）。その時の名言は「やる前から諦める奴は、一番つまらん人間だ」。

なぜか今、西堀の言葉が心に浮かぶ。それは内外に問題が山積しているからだろう。が、問題があるからこそ進歩がある。「とにかく、やってみなはれ」。そんな声が聞こえてきそうだ。