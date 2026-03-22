楽しめた“荒れる春場所”【上昇気流】

優勝し、日本相撲協会の八角理事長（右）から賜杯を受け取る霧島＝２２日、エディオンアリーナ大阪

“荒れる春場所”と言われる通り、昨日まで開かれた大阪場所は、横綱大の里が序盤から休場、大関安青錦は不調で優勝戦線から早々の離脱。８日目が終わった時点で先頭は１敗で関脇霧島と平幕３人だけとなったが、最後は霧島が力を発揮し14場所ぶりの優勝が決まった。

賜杯の行く手には霧がかかったままだったが、若手の活躍で土俵上は活気がみなぎって楽しめた。小兵の藤ノ川は21歳。横綱・大関にまともにぶち当たり土俵狭しと駆けずり回って上位力士を苦しめた。ここ１、２場所で力を付けた熱海富士は23歳、伯乃富士、義ノ富士なども大いに楽しみだ。

中堅も充実。６日目、26歳の王鵬は安青錦の上体をグイと起こしきめ出しで破った。その攻めの強さは格別だった。他に優勝経験者の琴勝峰や豪ノ山も力を発揮した。

連日、満員御礼の活況、懸賞旗の多さは驚くばかり。館内を見ると外国人観光客や若 い女性が目に付く。「現在、本場所を訪れる観戦客もしんみり。親方として２人の横綱を育てた“名伯楽”の故北の富士勝昭さんはテレビ解説で「私一人でも観覧席に行って声援したい」と、いかにも悔しそうだった。

この間、相撲協会が相撲部屋の親方らに「弟子の自主性を生かす指導を」と訓を垂れた。これも若手の成長を促した？