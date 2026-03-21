「海峡」の死活的役割【上昇気流】

海峡とは二つの陸地に挟まれた狭い水域で、二つの海域をつなぐ水路を指す。海上交通路（シーレーン）など安全保障上の焦点である「チョークポイント」でもある。今やホルムズ海峡は世界のエネルギー事情を左右する一大ホットスポットだ。

日本に輸入される原油の９割がホルムズ海峡を経由しており、その平和と安定に大きく左右される。一方で日本の海峡も死活的意味を持つ。宗谷海峡、津軽海峡そして対馬海峡の３海峡だ。

冷戦時代に主要な脅威となっていた旧ソ連に対する、まさにチョークポイントだった。ソ連が太平洋という外洋に出る際、この３海峡の通過が必須だからだ。１９８０年代、「３海峡封鎖」論が大きな議論を呼んだ。

海峡封鎖は沿岸部や港への敵国の船舶の出入りを阻止し、その輸送路を断つことを目的とする。封鎖には機雷が大きな武器だが、当時、機雷敷設艦は海上自衛隊の「そうや」１隻のみだった（96年に除籍）。

機雷敷設は日本が武力攻撃を受けた場合の受動的な戦闘行為である。とはいえ阻止能力は不十分であり、「いざとなれば民間のカーフェリーでも機雷は敷設できる」といった悲壮感もあったほどだ。

現在では中国の軍事的台頭で南西諸島の防衛力を強化する「南西シフト」が進んだ。中国の外洋進出に対し、諸島間の隘路は海峡同様の役割がある。一方、ロシアが中国と連動して対日牽制する恐れもあり、３海峡の地勢的な重要性は高まっている。